Palermo: rissa con tre morti, foto e fiori su luogo strage

Monreale, 28 apr. Ci sono messaggi, fiori, ma anche le foto delle tre vittime sulle fioriere colpite dai bossoli sparati nella notte tra sabato e domenica nel centro di Monreale (Palermo) dove sono stati uccisi tre giovani del luogo. Su un messaggio si legge: “Volati via troppo presto, ma resterete per sempre nei nostri cuori e di chi vi ha voluto bene. Circondati dall’amore che non smetterà mai di abbracciarvi Salvatore, Massimo e Andrea”. Andrea Miceli, Salvatore Turdo e Massimo Pirozzo sono stati raggiunti dai colpi di pistola sparati da almeno due ragazzi. Uno è stato fermato ed è in carcere, Salvatore Calvaruso di 19 anni.

