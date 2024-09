Palermo: Schlein, ‘vicini a Mattarella, Maria donna stimata e apprezzata’

agenzia

Roma, 9 set. “Esprimo, a nome di tutta la comunità democratica, il profondo cordoglio per la scomparsa di Maria Mattarella. È stata una donna stimata e apprezzata per le sue doti umane e professionali. Vogliamo esprimere la nostra vicinanza, in questo momento così doloroso, al Presidente Sergio Mattarella, a tutti i suoi familiari e a quanti le hanno voluto bene”. Così la segretaria del Pd, Elly Schlein.

