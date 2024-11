Palermo: sindaca Altofonte dopo intimidazioni imprenditore, ‘gesti compiuti da barbari, turbati’

agenzia

Palermo, 20 nov. “Sono rimasta pietrificata, non riesco a spiegarmi tanta barbarie. Desidero esprimere alla vittima, che rappresenta una delle ditte di fiducia del Comune, la mia totale solidarietà, quella della giunta, di tutta l’amministrazione comunale e pure del Consiglio comunale, a cominciare dal suo presidente Luciano Corsale. Solidarietà pure da tutte le imprese del territorio”. Sono le parole della sindaca di Altofonte (Palermo), Angela De Luca, commentando i due atti intimidatori di cui è stato vittima un imprenditore edile della zona edile. All’uomo ignoti hanno fatto trovare prima una testa di cavallo su un escavatore e poi una mucca incinta squartata. “Tutta la nostra comunità è fortemente turbata per un gesto che sembra farci tornare nel Medioevo, per i suoi metodi inaccettabili, fatti non da semplici criminali ma da veri e propri barbari. Mi affido alle forze dell’ordine che stanno lavorando e continueranno a lavorare per capire cosa è successo e per individuare gli autori di questo terribile gesto, messo in atto da gente che è stata capace di arrivare a tanto”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA