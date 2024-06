Palermo: sindaco, ‘Non siamo il Bronx, sicurezza 100 non esiste ma moltiplicheremo sforzi’**

agenzia

Palermo, 28 giu. “Purtroppo, la sicurezza 100 non esiste. E’ chiaro che dobbiamo moltiplicare gli sforzi, attraverso il controllo fisico del territorio e attraverso il telecontrollo. Stiamo moltiplicando gli sforzi per aumentare le telecamere presenti sul territorio per collegare le telecamere degli esercizi commerciali con quelle delle forze dell’ordine, ma è chiaro che c’è un trend che guarda più verso la sicurezza piuttosto che fare temere il dilagare della insicurezza. Naturalmente, alcuni fenomeni succedono, però rilevo solo una cosa: tutti gli atti di violenza commessi a Palermo sono stati seguiti dalle individuazioni dei responsabili. Credo che questo sia una ulteriore garanzia per cittadini”. Lo ha detto il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla dopo l’episodio di aggressione nei confronti di un giovane avvocato, pestato da un gruppo di giovani, davanti al teatro Massimo, in pieno centro, dopo essere stati redarguiti per il furto di un monopattino.