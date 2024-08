Palermo: torna il centrocampista Verre, firma fino al 2027

agenzia

I rosanero domenica in campo in Coppa Italia contro il Parma

PALERMO, 09 AGO – Contratto di tre anni con il Palermo, fino al giugno 2027, per Valerio Verre, svincolato dopo l’ultima stagione alla Sampdoria. Il tecnico Dionisi ha così a disposizione un nuovo rinforzo per il centrocampo rosanero. Per Verre è il terzo ritorno al Palermo, dopo le esperienze nel 2013-2014, stagione culminata nella promozione in serie A, e nel 2022-23. Il centrocampista si è unito alla squadra che domenica sfiderà il Parma in Coppa Italia al Tardini.

