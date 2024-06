Palladino arrivato a Firenze,Martinez Quarta rinnova fino a 2028

agenzia

Per l'allenatore pronto un accordo biennale con la Fiorentina

FIRENZE, 03 GIU – Manca l’ufficialità, che arriverà subito dopo la firma del contratto (previsto un accordo biennale con opzione per il terzo) ma Raffaele Palladino è vicinissimo a diventare il nuovo allenatore della Fiorentina, prendendo il posto di Vincenzo Italiano. Palladino da pochi minuti è arrivato alla Stazione di Santa Maria Novella a Firenze, e nei prossimi minuti con tutta probabilità arriverà al Viola Park dove sottoscriverà l’accordo con il club viola, dopo che venerdì scorso era stato trovato un accordo con la società di Rocco Commisso. Non è da escludere che l’annuncio dell’ufficialità possa arrivare in giornata. In casa Fiorentina, intanto, è ufficiale il rinnovo del contratto al difensore argentino Martinez Quarta. “ACF Fiorentina comunica -è scritto in una nota del club – che il calciatore Lucas Martinez Quarta ha rinnovato il contratto che lo lega alla Società viola fino al 30 giugno 2028. Il difensore viola, con la maglia della Fiorentina, ha collezionato 126 gare tra Serie A, Coppa Italia e Uefa Conference League mettendo a segno 11 reti e ha indossato per 6 volte la fascia da capitano”. “Aspettavo da tempo questo momento, avevamo iniziato a parlare quando Barone era ancora tra noi – il commento di Martinez Quarta ai media della Fiorentina -. E’ stato importante per questo passo che abbiamo fatto. Sono 4 anni che sono qua, sono legato alla città . Avrei voluto fare questa intervista con la coppa della Conference League davanti, ma non è stato possibile. La Fiorentina è un grande club, in crescita, io voglio esserne parte. Ora è una bella sfida dopo Atene, sono pronto. I gol? Sotto quel punto di vista l’annata è stata ottima, sono riuscito a dare una mano alla squadra. Ci proverò anche nella prossima stagione”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA