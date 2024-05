Pallavolo, Casali: “Bper Beach Volley Italia Tour è bel connubio che si rinnova”

agenzia

Roma, 22 mag. “Nove anni di questo tour, tanta emozione, tante spiagge oltre 2.500 chilometri in tutta Italia, un bel connubio che si rinnova con Bper”. Così Thomas Casali, consigliere Aibvc e promoter dell’evento in occasione della presentazione della nona edizione del Bper Beach Volley Italia Tour che inizierà l’ultimo week end di maggio da Pescara fino e si concluderà a Bergamo a settembre. “E’ fantastico approcciare l’estate pensando che ci sia questo Bper Tour che ci porta in giro per le spiagge di tutta Italia a praticare questo bellissimo sport – ha continuato Casali-. Ringrazio tantissimo Bper e Decathlon che da quest’anno è il nostro nuovo partner con per i palloni. Abbiamo fatto un salto di qualità e so che i giocatori apprezzeranno”.