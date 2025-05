Pallavolo: Italia, Velasco convoca azzurre per Aequilibrium Cup

agenzia

Dal 23 al 25 maggio sfide con Olanda, Germania e Turchia

ROMA, 17 MAG – Alla vigilia dell’Aequilibrium Cup Women Elite, in programma al PalaPanini di Modena dal 23 al 25 maggio, il commissario tecnico azzurro, Julio Velasco, ha diramato le convocazioni. Quindici atlete si ritroveranno proprio a Modena lunedì 19 maggio: sono Jennifer Boldini, Carlotta Cambi, Alice Degradi, Eleonora Fersino, Giorgia Frosini, Gaia Giovannini, Anna Gray, Adhuoljok John Majak Malual, Ilenia Moro, Matilde Munarini, Alice Nardo, Stella Nervini, Linda Nwakalor, Loveth Omoruyi, Benedetta Sartori. Fissato per domenica 18 maggio, presso il Centro di Preparazione Olimpica Giulio Onesti di Roma, il raduno delle azzurre Ekaterina Antropova, Anna Danesi, Alessia Orro, Monica De Gennaro, Sarah Fahr, Paola Egonu e Myriam Sylla. Le atlete reduci dalle Finals di Champions League con i rispettivi club, effettueranno le consuete visite mediche di controllo per poi trasferirsi al Centro Pavesi di Milano dove dal 19 maggio torneranno a vestire l’azzurro nove mesi dopo la storica impresa Olimpica di Parigi ’24. Dopo i due BPer Test Match disputati a Novara e Milano con la Germania, le azzurre affronteranno Olanda, Germania e Turchia nella prima edizione del torneo internazionale Aequilibrium Cup Women Elite in programma al PalaPanini di Modena. L’evento sarà presentato lunedì 19 maggio presso la Sala di Rappresentanza del Comune di Modena.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA