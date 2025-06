Pallavolo: Nations League; azzurre in partenza per il Brasile

agenzia

Quattordici le giocatrici convocate dal ct Velasco

ROMA, 31 MAG – Inizia dal Brasile il cammino dell’Italia in Volleyball Nations League 2025. Questa sera le azzurre guidate dal ct Julio Velasco voleranno verso Rio de Janeiro (con scalo a Lisbona) dove dal 4 all’8 giugno saranno impegnate nella prima settimana della fase intercontinentale di VNL. Avversarie delle azzurre nella Pool 2 saranno USA (4 giugno alle ore 19 italiane), Germania (5 giugno alle ore 22:30), Corea del Sud (6 giugno alle ore 15), e Brasile (8 giugno alle ore 15). Dopo una settimana di intenso lavoro al Centro Pavesi, l’Italia di Julio Velasco, reduce dall’oro conquistato ai Giochi Olimpici di Parigi 24, andrà all’assalto di una nuova estate ricca di sfide, viaggi e duri allenamenti che culmineranno ad agosto nella partecipazione al mondiale in programma in Thailandia dal 22 agosto al 7 settembre. La lista delle 14 azzurre in partenza per Rio de Janeiro Palleggiatrici: 3. Carlotta Cambi, 8. Alessia Orro Schiacciatrici: 2. Alice Degradi, 17. Myriam Sylla, 21. Loveth Omoruyi, 22. Gaia Giovannini. Centrali: 11. Anna Danesi (Capitano), 14. Linda Nwakalor, 19. Sarah Fahr. Opposti: 18. Paola Egonu, 24. Ekaterina Antropova, 32. Adu Malual. Liberi: 6. Monica De Gennaro, 7. Eleonora Fersino.

