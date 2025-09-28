Pallavolo: Ronzulli, ‘vince l’Italia che unisce’

agenzia

Roma, 28 set. “Campioni del mondo! Gli Azzurri del volley hanno compiuto un’impresa straordinaria: con determinazione, talento e spirito di squadra hanno riportato l’Italia sul gradino più alto. È una vittoria che unisce il Paese e che ci ricorda quanto sia forte la passione quando diventa impegno condiviso. Grazie Azzurri: siete l’Italia che vince, che emoziona, che unisce”. Lo scrive sui social la senatrice di Forza Italia e vicepresidente del Senato, Licia Ronzulli.

