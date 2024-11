Paltrinieri, per il futuro conta solo l’Olimpiade

agenzia

L'olimpionico azzurro "portabandiera? Sarebbe bello"

ROMA, 19 NOV – “Los Angeles e Parigi sono entrambe lontanissime nei miei pensieri, adesso mi rimetto in forma e ricomincio. Non penso alle gare, voglio guarire il gomito e riprendere a nuotare senza mettermi paletti. Quello che mi interessa è arrivare competitivo ai Giochi olimpici. Per il futuro conta solo arrivare bene all’Olimpiade, le altre sono tappe di passaggio”. Cosi Gregorio Paltrinieri, bronzo a Parigi negli 800 metri e argento nei 1.500, a margine delle celebrazioni a Roma per i 70 anni del gruppo sportivo delle Fiamme Oro, torna sulla possibilità di proseguire fino a Los Angeles 2028. “Io portabandiera? Sarebbe bello, l’ho fatto alla cerimonia di chiusura ed è stata un’emozione. Se dovessi continuare, mi piacerebbe”. dice ancora l’olimpionico emiliano. Poi, ricordando la gara nella Senna, il nuotatore ammette che “era una situazione assurda. Era sporca, ai fini della gara c’era troppa corrente, era una situazione troppo particolare”, conclude.

