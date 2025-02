Panama, ‘canale gratis per navi Usa? Assolutamente falso’

agenzia

Il presidente Mulino smentisce il dipartimento di Stato

PANAMA, 06 FEB – E’ “assolutamente falso” che le navi del governo americano possano attraversare il canale di Panama gratuitamente come sostiene il dipartimento di Stato Usa. Lo ha detto il presidente panamense José Raul Mulino. “Smentisco il comunicato del dipartimento di Stato che è basato su qualcosa di assolutamente falso”, ha detto Mulino in una conferenza stampa, definendo la situazione “intollerabile”. L’Autorità del Canale aveva già dichiarato di non aver “provveduto ad alcuna modifica” alle tariffe per l’attraversamento.

