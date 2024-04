Panetta, con tassi troppo rigidi rischiamo la stagnazione

agenzia

'La politica monetaria potrebbe diventare troppo restrittiva'

ROMA, 25 APR – “L’emergere di rischi al ribasso per le prospettive implicano che la Bce debba considerare la possibilità che la politica monetaria potrebbe diventare troppo restrittiva andando avanti. La politica monetaria è troppo restrittiva se finisce per causare una profonda recessione, ma lo è anche se spinge l’inflazione al di sotto del target e causa una stagnazione prolungata. Siamo ragionevolmente lontani dal primo scenario, ma non possiamo ancora escludere il secondo”: lo ha detto il governatore della Banca d’Italia Fabio Panetta nel suo discorso alla conferenza Bce sulle sfide della politica monetaria.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA