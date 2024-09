Panetta, governi guidino la transizione energetica ordinata

agenzia

Governatore, meno norme per più investimenti privati

ROMA, 16 SET – I governi delle maggiori economie mondiali “dovrebbero aprire la strada” per una transizione energetica ordinata. Lo afferma il governatore della Banca d’Italia Fabio Panetta aprendo la conferenza dell’istituto centrale e dell’Aiea sul tema. Per Panetta i governi dovrebbero “promuovere gli investimenti a basse emissioni, ridurre i carichi amministrativi e normativi” e “evitare politiche di stop and go che creano incertezze e frenano i cruciali investimenti privati”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA