Panetta, ‘su politica della Bce di nuovo contesto di incertezza’

agenzia

Governatore, rischi da dazi e conflitto Iran-Israele

MILANO, 18 GIU – “Attualmente, la politica monetaria nell’area dell’euro si trova nuovamente ad affrontare un contesto di elevata incertezza”. E’ quanto afferma il governatore della Banca d’Italia Fabio Panetta a Milano in occasione della conferenza per i 50 anni di Prometeia che ricorda come le proiezioni Bce “er i prossimi mesi indicano un’inflazione che si manterrà ben al di sotto dell’obiettivi del 2%per un periodo prolungato, accompagnata da una dinamica produttiva debole. “A contribuire all’incertezza concorrono, da un lato, i segnali contraddittori provenienti dalla politica commerciale degli Stati Uniti e “il conflitto tra Israele e Iran”.

