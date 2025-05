Papa: al Quirinale a Consiglio supremo difesa si attende in tv annuncio eletto

agenzia

Roma, 8 mag. La fumata bianca è arrivata mentre al Quirinale era in corso la riunione del Consiglio supremo di difesa presieduta dal Capo dello Stato, Sergio Mattarella. La seduta è ancora in corso e nella sala dove si svolge è stato portato un televisore per poter assistere all’annuncio del nome del nuovo Papa.

Oltre a Mattarella partecipano alla riunione il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni; i ministri degli Esteri, Antonio Tajani; della Difesa, Guido Crosetto; dell’Interno, Matteo Piantedosi; dell’Economia, Giancarlo Giorgetti; delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso; il capo di stato maggiore della Difesa, Luciano Portolano; il segretario del Consiglio supremo di difesa, Francesco Garofani; il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano; il segretario generale della presidenza della Repubblica, Ugo Zampetti.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA