Papa: arcivescovo di Westminster, ‘proclamava dignità dei poveri e degli emarginati’

agenzia

Londra, 21 apr. “La morte di Papa Francesco è fonte di profonda tristezza per tante persone in tutto il mondo, sia nella Chiesa cattolica che nella società in generale. Una voce che proclamava la dignità innata di ogni essere umano, soprattutto di chi è povero o emarginato, ora tace”. Lo ha scritto su X il cardinale Vincent Nichols, arcivescovo di Westminster e presidente della Conferenza episcopale cattolica di Inghilterra e Galles.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA