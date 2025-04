Papa: Becciu, ‘intatte le mie prerogative’

agenzia

'Non c'è stata volontà di estromettermi dal Conclave'

CAGLIARI, 22 APR – “Richiamandomi all’ultimo Concistoro (quello nel quale è divenuto cardinale Arrigo Miglio, già arcivescovo di Cagliari e che accolse Bergoglio nella sua storica visita del settembre 2013) il Papa ha riconosciuto intatte le mie prerogative cardinalizie in quanto non vi è stata una volontà esplicita di estromettermi dal Conclave né la richiesta di una mia esplicita rinuncia per iscritto”. Lo dice il cardinale Giovanni Angelo Becciu sentito all’Unione Sarda in merito alla morte di Papa Francesco.

