Papa: Biancofiore, ‘parole potenti e di speranza’

agenzia

Roma, 8 mag. ‘Nell’unico Cristo siamo uno’, il motto; ‘la pace sia con voi’ e ‘aiutateci a costruire ponti’ le prime parole. Messaggi potenti, che danno il senso del nuovo Pontificato di Leone XIV. La nostra speranza è che grazie al primo Papa nord americano, come ha detto, si possa davvero arrivare a ‘una pace disarmante e disarmata’ in tutti i teatri di guerra. Un augurio e una preghiera per la nuova guida dei cristiani”. Così la senatrice Micaela Biancofiore, presidente del gruppo Civici d’Italia, Nm, Udc, Maie.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA