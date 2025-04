Papa: Fontana, ‘pellegrino di pace e testimone di misericordia’

agenzia

Roma, 23 apr. “‘La mia gente è povera e io sono uno di loro’, disse un giorno spiegando la decisione di abitare in un appartamento semplice, al di fuori del Palazzo Apostolico. È stato pastore tra la sua gente, pellegrino di pace e testimone di misericordia. Il suo pontificato è giunto al termine proprio come era iniziato: con i fedeli, con la preghiera e con l’invito a nutrire sempre la speranza”. Lo ha affermato il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, in occasione della commemorazione di Papa Francesco di fronte alle Camere riunite.