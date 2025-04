Papa: Francesco e il Quirinale, i rapporti speciali con Mattarella e Napolitano

agenzia

Roma, 21 apr Due i presidenti della Repubblica con cui papa Francesco ha avuto a che fare durante suo pontificato, Giorgio Napolitano e Sergio Mattarella. Con entrambi il Pontefice ha instaurato rapporti molto stretti, con un ‘feeling’ andato sempre oltre i rapporti formali.

Francesco ha varcato per la prima volta la soglia del Quirinale il 14 novembre del 2013, ricevuto da Napolitano, che già gli aveva fatto visita tre mesi dopo il Conclave. Un incontro storico, tra il papa e il presidente laico. Nel ‘suo’ ex palazzo, residenza papale fino al 1870, Francesco arrivò senza sirene, scorte e corazzieri, a bordo di una utilitaria. Tra il pontefice e il presidente scattò subito qualcosa e uno dei momenti più intensi del faccia a faccia tra i due fu quando Napolitano spiegò a Francesco il Codex rossanensis, il codice custodito nel museo diocesano di Rossano sul Nuovo testamento risalente al VI secolo.

Tempo dopo, nel settembre del 2023, Francesco fu il primo Pontefice della storia della Repubblica a varcare la soglia di palazzo Madama per rendere omaggio alla camera ardente di Napolitano, allestita in Senato, con una visita a sopresa.

Nel giugno del 2017 Francesco tornò al Quirinale per incontrare Mattarella. In questo caso, la vicinanza tra i due è anche nella fede. Bergoglio arrivò in anticipo, sempre a bordo della sua utilitaria e senza insegna di capo dello Stato. Il colloquio tra i due nello studio della Vetrata toccò diversi punti e, a testimonianza del rapporto speciale instaurato tra i due, al termine del faccia a faccia nello studio entrarono i figli e i nipoti del presidente.