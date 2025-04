Papa: Fratoianni, ‘uomo di pace e di giustizia, credenti o atei lo abbiamo sempre ascoltato’

agenzia

Roma, 21 apr “Ci ha lasciato Papa Francesco, uomo di pace e di giustizia. È stato, in questi tempi difficili devastati dalla diseguaglianza e dalla violenza, un esempio di tolleranza e amore verso i più deboli”. Lo dice Nicola Fratoianni, di Avs.

“Questo Pontefice non ha mai smesso di ricordarci – prosegue il leader di SI – quanto sia preziosa la pace e quanto sia importante salvare il pianeta dalla devastazione ambientale. Così come sia importante costruire ponti e non muri fra gli esseri umani, che siano migranti o che siano di orientamento religioso diverso”.