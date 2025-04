Papa: Fs potenzia i servizi per l’afflusso di pellegrini

agenzia

Più collegamenti a lunga percorrenza e verso gli aeroporti

ROMA, 21 APR – “In seguito alla scomparsa del Santo Padre e in previsione dell’aumento dei pellegrini diretti a Roma, il gruppo Fs ha predisposto un piano straordinario per rispondere alle esigenze eccezionali di mobilità, garantendo un servizio efficiente, sicuro e inclusivo in occasione delle celebrazioni”: lo fa sapere Fs spiegando di aver “potenziato l’offerta di collegamenti ferroviari a lunga percorrenza e verso gli aeroporti, in collaborazione con la Protezione Civile che coordina gli interventi di emergenza e logistici necessari per accogliere i fedeli”. “L’offerta straordinaria e di assistenza – già prevista in occasione degli eventi del Giubileo – sarà attiva per tutta la durata delle celebrazioni. È inoltre attivo il coordinamento con Busitalia per l’attivazione di servizi charter e soluzioni di intermodalità utili a facilitare i collegamenti verso le stazioni. Attraverso Rete Ferroviaria Italiana, Fs istituirà presidi straordinari nelle stazioni di Roma Termini, Tiburtina, Ostiense, San Pietro, Valle Aurelia, Fiumicino e Civitavecchia. Tali presidi garantiranno la sicurezza e l’affidabilità del servizio ferroviario, assicurando una gestione ordinata dei flussi e una risposta tempestiva alle necessità dei viaggiatori. Il servizio gratuito Sala Blu, dedicato all’assistenza delle persone a mobilità ridotta, sarà potenziato per offrire un supporto efficace e puntuale ai viaggiatori”, conclude la nota di Fs.

