Papa: gruppi ebraici americani piangono la morte di Francesco

Washington, 21 apr. L’American Jewish Committee (Ajc) e la statunitense Unione per il Giudaismo Riformato piangono la morte di Papa Francesco. Nel ricordare il Pontefice, l’Ajc ha sottolineato i legami di Francesco con le comunità ebraiche e le sue visite in Israele, alla Grande Sinagoga di Roma e ad Auschwitz. “Francesco ha ripetutamente condannato l’antisemitismo, definendolo un peccato contro Dio e non cristiano”, ha sottolineato l’Ajc.