Papa: leader, capigruppo e deputati iscritti a parlare alla commemorazione a Montecitorio

Roma, 23 apr Leader di partito, capigruppo ma anche qualche ‘semplice’ deputato tra gli iscritti a parlare in aula per la commemorazione di papa Francesco delle Camere riunite in programma alle 16.

L’elenco comprende, nell’ordine, Galeazzo Bignami (FdI), Elly Schlein (Pd), Simonetta Matone (Lega), Giuseppe Conte (M5s), Maurizio Gasparri (FI), Maurizio Lupi (Nm), Matteo Renzi Matteo (Iv), Luana Zanella (AVS), Elena Bonetti (Az), Luigi Spagnolli (Autonomie), Dieter Steger (Minoranze linguistiche), Benedetto Della Vedova (+Eu).

