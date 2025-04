Papa: Lupi, ‘persona e umanità al centro del suo magistero’

agenzia

Roma, 21 apr “Di questo Papa “venuto dalla fine del mondo” ho il ricordo vivido di un incontro con lui insieme a un gruppo di marinai della Guardia costiera impegnati nel salvataggio dei naufraghi del Mediterraneo. Ascoltò le testimonianze di ciascuno di loro con quell’attenzione propria di un’umanità viva e resa ancora più attenta ai bisogni degli uomini dall’incontro con l’uomo Gesù Cristo”. Lo ha detto Maurizio Lupi, presidente di Noi moderati.