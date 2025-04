Papa: Magi, ‘fino alla fine vicino agli ultimi’

agenzia

Roma, 21 apr “Solo tre giorni fa Bergoglio varcava la soglia di Regina Coeli per portare un po’ di conforto alle persone detenute: “sono vicino a voi”, ha detto. Fino alla fine Papa Francesco è stato accanto agli ultimi, che fossero migranti, detenuti o persone senza fissa dimora. Del suo impegno dobbiamo fare tesoro, così come dobbiamo prendere esempio del suo sforzo costante per portare umanità e speranza lì dove non c’è più. La sua morte colpisce anche le persone non credenti che in tutti questi anni hanno trovato in lui una voce autorevole e attenta e un’occasione costante di dialogo vero sui temi che hanno a che fare con la dignità umana e la giustizia, oltre ogni confine. Riposa in pace, Papa Francesco”. Lo afferma il segretario di Più Europa Riccardo Magi.

