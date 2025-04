Papa: Mattarella, ‘dolore e senso di vuoto, tradurre nella quotidianità suoi insegnamenti’**

agenzia

Roma, 21 apr “Accanto al dolore per la morte avverto un senso di vuoto, il senso della privazione di un punto di riferimento cui guardare”. Lo dice il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in un video messaggio per la scomparsa di Papa Francesco sul sito del Quirinale.

“Ha conquistato il mondo sin dal primo momento già con la scelta del nome: gesuita, figlio della spiritualità di sant’Ignazio, si è richiamato a san Francesco”, ha proseguito tra l’altro il capo dello Stato, che poi ha ricordato “la sua costante attenzione alle periferie del mondo, ai poveri, ai più deboli, ai migranti. Certo anche ricordando i suoi avi emigrati in Argentina”.