Papa-Mattarella, i conflitti tra i temi del confronto

Incontro del Presidente della Repubblica in Segreteria di Stato

CITTÀ DEL VATICANO, 06 GIU – Il Papa ha ricevuto il Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, il quale ha successivamente incontrato il cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato. “Durante i cordiali colloqui in Segreteria di Stato è stato espresso compiacimento per le buone relazioni bilaterali esistenti. Ci si è soffermati su temi di carattere internazionale, con particolare attenzione ai conflitti in corso in Ucraina e in Medio Oriente. Nel prosieguo della conversazione sono state affrontate alcune tematiche di carattere sociale, con speciale riferimento al contributo della Chiesa nella vita del Paese”, riferisce la Santa Sede.

