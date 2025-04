Papa: Merkel, ‘Francesco vero amico dell’umanità’

agenzia

Berlino, 21 apr. (Adnkronos/Dpa) – L’ex cancelliera tedesca Angela Merkel ha ricordato Papa Francesco, definendolo “un vero amico dell’umanità”. “La sua voce ci mancherà”, ha detto Merkel. “Durante i suoi dodici anni di pontificato, è stato incrollabile nella sua preoccupazione per coloro che non potevano parlare per sé stessi. Non aveva paura di mettere le persone a disagio”, ha spiegato.