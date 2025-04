Papa: Nardella, ‘nel suo pontificato Firenze ha sempre avuto un ruolo speciale’

agenzia

Roma, 21 apr “L’Opera di Papa Francesco è stata una rivoluzione nella Chiesa e nel mondo intero. Ha portato desiderio di pace, una sincera inquietudine sul futuro della nostra esistenza, una spinta profonda per il riscatto da qualunque oppressione. Nel suo pontificato Firenze ha sempre avuto un ruolo speciale”. Lo dice l’eurodeputato del Pd e ex sindaco di Firenze Dario Nardella.

“Non dimenticherò mai la sua visita storica a Firenze dieci anni fa, il 10 novembre 2015, in occasione della quale tenne un’omelia in Duomo con cui richiamò con vigore i vescovi di tutto il mondo ad avere più attenzione per i deboli e gli ultimi della terra. Così come ricordo con emozione la sua visita alla tomba di Don Milani nel giugno del 2017”, prosegue Nardella.

“In ognuna delle varie occasioni in cui l’ho incontrato – da ultimo anche per regalargli la maglia di Gino Bartali in occasione della partenza del Tour de France l’anno scorso in Vaticano – ha sempre rammentato Giorgio La Pira, figura a cui si sentiva profondamente legato”, prosegue.