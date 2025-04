Papa: premier giapponese, ‘dolore per Francesco, difensore ambiente’

agenzia

Tokyo, 22 apr. (Adnkronos/Afp) – Il primo ministro giapponese Shigeru Ishiba ha espresso le sue condoglianze per la morte di Papa Francesco, ricordandolo come un difensore dell’ambiente e della diplomazia in nome della pace.

“La scomparsa di Papa Francesco non è solo una grande perdita per il popolo del Vaticano e per i cattolici, ma anche per la comunità internazionale”, ha affermato Ishiba in una dichiarazione rilasciata ieri sera.

