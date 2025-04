Papa: presidente Cuba, ‘sua calorosa vicinanza sempre stata reciproca’

agenzia

L’Havana, 21 apr. (Adnkronos/Afp) – Il presidente cubano Miguel Díaz-Canel ha reso omaggio a Papa Francesco, ricordando la sua “calorosa vicinanza” ai cubani. “Siamo profondamente dispiaciuti per la scomparsa dell’indimenticabile Papa Francesco”, ha affermato. “I segni di affetto e di calda vicinanza che ha mostrato ai nostri compatrioti sono sempre stati reciproci”, ha aggiunto il presidente cubano in un messaggio pubblicato su X, in cui ha ricordato con emozione delle visite papali all’isola nel 2015 e nel 2016.

