Roma, 19 feb. “Sono ore di preoccupazione per la salute di Papa Francesco che è ricoverato all’Ospedale Gemelli di Roma con un quadro sanitario non semplice: tutti noi facciamo il tifo per una pronta guarigione del Pontefice”. Lo scrive Matteo Renzi sulla Enews.

