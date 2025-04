Papa: Renzi, ‘lascia traccia profonda, grazie per ciò che ha rappresentato’

agenzia

Roma, 21 apr “Francesco ci lascia nell’abbraccio di ieri di Piazza San Pietro. Ieri il suo ultimo viaggio con la Papamobile è il simbolo del suo vivere in mezzo alla sua gente, al suo popolo. Sia in chi crede, sia in chi non crede il Papa argentino lascia una traccia profonda. Nel cuore di chi lo ha incontrato rimane soprattutto il tratto di una affettuosa umanità e di una vivace curiosità per il mistero dell’altro”. Lo dice Matteo Renzi.