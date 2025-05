Papa: Renzi, ‘scelta Leone bella e universale’

agenzia

Roma, 9 mag “Da cattolico sono molto contento, una scelta bella, universale come la Chiesa cattolica deve fare, capace di parlare in continuità con Papa Francesco e non perdere nessuna anima della Chiesa. Poi il nome è stupendo: Leone XIII ha scritto la ‘Rerum novarum’, la bibbia del’impegno sociale, il primo Leone è Magno, quello che ferma Attila”. Lo ha detto Matteo Renzi a Tagadà sul papa Leone.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA