Roma, 8 mag. “Papa Leone XIV. Emozione e speranza in tutto il mondo. Come cattolico prego per la sua missione pastorale. Come politico auguro buon lavoro. Come cittadino del mondo spero che riesca a portare pace e giustizia. Buon lavoro Papa Prevost”. Lo scrive Matteo Renzi sui social.

