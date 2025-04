Papa: Salvini, ‘irremovibile fino all’ultimo sulla pace, tema fondamentale’

agenzia

Roma, 21 apr “Mai ci saremmo aspettati di vederlo in piazza san Pietro ieri e di avere questa terribile notizia stamattina”. Lo ha detto Matteo Salvini al Tg1, parlando della scomparsa del Papa.

“Ancora ieri ha ripetuto che non c’è non possibilità di pace senza disarmo, penso che il Papa su questo sia sempre stato assolutamente irremovibile -ha aggiunto il vicepremier-. La pace è un valore irrinunciabile, conto che le coscienze di tutti i cattolici e dei non cattolici vegano toccate su questo tema fondamentale per i nostri figli, pace a ogni costo”.

