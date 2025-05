Papa: Schlein, ‘da Leone costante richiamo pace, speriamo presto negoziati’**

agenzia

Roma, 21 mag. “L’insistenza sui temi sociali, sull’intelligenza artificiale, ma soprattutto la cosa che più colpisce di Papa Leone XIV è questo costante richiamo alla pace, in continuità anche con quello che è stato il pontificato di Papa Francesco”. Lo ha detto a Tv2000 la segretaria del Pd, Elly Schlein, ospite d’apertura della nuova puntata del programma ‘Di Bella sul 28’, condotto da Antonio Di Bella, in onda stasera 21 maggio alle ore 21.10.

“Papa Leone XIV – ha proseguito Schlein nell’anticipazione di Tv2000 – ha iniziato il Pontificato scegliendo un nome che è già un programma, richiamando il Papa della Dottrina sociale, Leone XIII, che era un Papa molto vicino ai lavoratori”.