Papa: Tajani, ‘da Leone XIV messaggio rassicurante di unità’

Roma, 9 mag. La scelta di eleggere in tempi rapidi il Papa “è un messaggio positivo per tutti i cattolici. L’unità della Chiesa è fondamentale in questo momento, perché serve una Chiesa rassicurante con le guerre che ci sono nel mondo, anche quelli commerciali”. Lo ha detto a Start Sky TG24 il vice premier e ministro degli Esteri Antonio Tajani.

“La gente – sottolinea – ha paura e il messaggio rassicurante è quello di un Papa che parla di pace, però con una visione trascendente. Ha parlato da Papa, da capo religioso, non da politico, perché ha invocato il nome di Dio, ha invocato la Madonna, ha lanciato due o tre messaggi fondamentali. ‘Non abbiate paura’, come diceva Giovanni Paolo II. Ha detto che il male non prevalerà perché prevalerà alla fine il bene, perché il Padre Eterno ci ha preparato la Patria Celeste”.