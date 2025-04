agenzia

Roma, 26 apr. (Adnkronos/Afp) – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è arrivato a Roma per partecipare ai funerali di Papa Francesco. Lo ha reso noto il suo portavoce. “Volodymyr Zelensky e la first lady Olena Zelenska prenderanno parte alla cerimonia”, ha aggiunto il portavoce Sergei Nykyforov. Ieri sera, Zelensky aveva dichiarato di non essere certo di recarsi a Roma.

