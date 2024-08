Paralimpiadi 2024: Mattarella, ‘far prevalere dialogo a scontri e guerra’

agenzia

Roma, 29 ago. “Questo evento è un momento che, in questo particolare periodo della storia, è di accresciuta importanza per sottolineare quanto sia importante far prevalere il versante della conoscenza, del dialogo, della collaborazione e non della contrapposizione, o addirittura degli scontri o delle guerre”. Lo ha detto Sergio Mattarella, incontrando gli atleti italiani paralimpici al villaggio olimpico a Parigi. Il Capo dello Stato, rivolto alla delegazione italiana ha poi aggiunto: “Quindi è importante quello che fate. L’essere qua è importante per lanciare un messaggio al mondo, da parte vostra e tutti gli altri atleti e le altre atlete, che vengono da ogni parte del mondo”.

