Paralimpiadi:Pancalli, siamo emozionati ed ottimisti

Volano a Parigi anche nuotatori e canottieri

ROMA, 25 AGO – Entra nel vivo, dall’aeroporto di Fiumicino, la serie delle partenze degli azzurri per i Giochi Paralimpici di Parigi, in programma dal 29 agosto al 7 settembre. La spedizione si presenterà con numeri da record: 141 atleti (70 atlete e 71 atleti) impegnati in 17 discipline. A guidare il gruppo azzurro i due portabandiera, Ambra Sabatini e Luca Mazzone che voleranno a Parigi martedi. In partenza oggi anche Luca Pancalli, presidente del Comitato Italiano Paralimpico: “Le emozioni sono tantissime – ha detto prima dell’imbarco – e sono sempre quelle che si accompagnano ad una spedizione paralimpica. Da un lato la soddisfazione di aver già raggiunto un risultato importante: la delegazione più ampia di sempre significa che le Federazioni, gli staff tecnici, le associazioni sportive di base e dei Corpi militari a cui appartengono gli atleti, il Comitato paralimpico stesso, hanno lavorato bene. Dall’altro, chiaramente, ora, si comincia a giocare veramente: incrociamo le dita; il raffronto con Tokyo può essere molto difficile ma siamo ottimisti”. Volano a Parigi oggi i nuotatori Vittoria Bianco, Vincenzo Boni, Manuel Bortuzzo, Emmanuele Marigliano, Riccardo Menciotti, Angela Procida, Alessia Scortechini e Domiziana Mecenate. Un altro gruppo partirà questa sera da Milano Linate. Ed ancora, dallo scalo romano, Rosa Efomo De Marco (Badminton), Gianluca Iacus (Tiro a segno), e per il team di canottaggio (un altro gruppo è in partenza da Milano), Carolina Foresti, Tommaso Schettino, Giacomo Perini ed il timoniere Enrico D’Aniello. La squadra di ciclismo volerà oggi Francia da Linate. Le prime azzurre ad entrare al Villaggio sono state venerdì scorso le atlete del sitting volley, mentre ieri sono arrivate le squadre di tennistavolo e di tiro con l’arco. L’ultima partecipazione dell’Italia ai Giochi Paralimpici Estivi ha segnato il miglior risultato dell’epoca moderna, con 69 medaglie conquistate ed il nono posto nel medagliere.

