Pari opportunità: Mattarella, ‘a uomini serve crescita donne, non è mai abbastanza’

agenzia

Roma, 14 giu. “Sono sempre stato convinto che il genere maschile dovrebbe essere grato quando vede una donna crescere, perchè gli uomini ne hanno bisogno, enormente bisogno, del contributo protagonista femminile in maniera assolutamente paritaria”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontrando al Quirinale le vincitrici del premio ‘Mela d’oro’ promosso dalla Fondazione Belisario, presieduta da Lella Golfo.