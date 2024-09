Pari opportunità: Ronzulli (FI), ‘educazione finanziaria per miglioramento condizioni donne’

agenzia

Roma, 25 set “Uno dei principali ostacoli dell’empowerment finanziario femminile è la mancanza proprio di educazione finanziaria, che invece può essere un potente strumento per il miglioramento delle condizioni della donna, nonché il primo pilastro per arrivare all’indipendenza economica”. Così la senatrice di Forza Italia e vice presidente del Senato Licia Ronzulli intervenendo al convegno sulle Sfide dell’empowerment finanziario femminile da lei organizzato in collaborazione con l’associazione Side by side.