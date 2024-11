Pari opportunità: Schifone (Fdi), ‘raddoppiati fondi Stem’

agenzia

Roma, 13 nov. “Con grande soddisfazione, apprendiamo del raddoppio delle risorse destinate al bando Stem, che passano da 2 a 4 milioni di euro grazie a un ulteriore stanziamento disposto dal Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Questa misura dà piena attuazione alla legge 24 novembre 2023, n. 187, che ha istituito la settimana nazionale delle Stem e previsto per il 2024 un incremento sostanziale del Fondo per le pari opportunità. Il raddoppio dei fondi testimonia la particolare attenzione che il Governo Meloni sta dedicando a questo tema strategico per il futuro dell’Italia”. Lo dichiara Marta Schifone, responsabile del Dipartimento Professioni di Fratelli d’Italia.