Parigi-1: cerimonia, esperti scrutano la Senna al centimetro

agenzia

Correnti, meteo, livello: per ora sono ok tutti i dati del fiume

PARIGI, 25 LUG – Previsioni favorevoli per domani, ma gli esperti stanno scrutando in queste ore l’andamento della Senna, dove domani, per la sfilata della cerimonia di apertura di Parigi 2024, sfileranno 85 imbarcazioni con 8.500 atleti. Tutto dovrà essere calcolato al millimetro e con la massima precisione temporale, ma tutto dipenderà anche dalle condizioni di navigazione del fiume. Tutte le autorità preposte, dal prefetto al sindaco, sono in contatto permanente con gli addetti alle chiuse che regolano il livello della Senna 200 km a monte di Parigi. La pioggia, che sembra scongiurata per la serata, farà comunque la sua comparsa in questa estate che non si è ancora mai manifestata a Parigi, durante il primo pomeriggio di domani. Ma non in quantità così importante da mettere a rischio, come è successo in giugno, il flusso del fiume, che si era gonfiato oltre 4 volte il normale. Se la Senna dovesse crescere troppo, ci sarebbero delle imbarcazioni che non potrebbero sfilare, date le loro dimensioni,e dovrebbero essere sostituite con altre in grado di passare sotto i ponti. Viene studiata da vicino anche la corrente, perché più la spinta è forte, meno è facile la navigazione. Tutto questo tenendo presente che la sfilata delle delegazioni sull’acqua è calcolata al minuto: 6 chilometri che devono essere percorsi in circa 42 minuti. Si navigherà su 3 file: le telecamere delle tv a sinistra, le delegazioni al centro, i tecnici manovratori a destra. Le imbarcazioni saranno 187 in totale, 85 per le delegazioni. Fra una e l’altra non ci dovranno essere più di 150 metri, e soprattutto non di meno.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA