Parigi -1: la fiorettista Favaretto, punto ad una medaglia

agenzia

Tanti azzurri in partenza da Fiumicino

ROMA, 25 LUG – “Voglio dare il mio massimo. È un’esperienza unica e voglio che sia indimenticabile”. Ha le idee molto chiare Martina Favaretto, fiorettista in partenza questa mattina per Parigi dall’aeroporto di Fiumicino. Padovana, di Camposampiero, 23 anni, già argento nell’individuale e oro in quello a squadre, nei Giochi olimpici 9giovanili di Buenos Aires 2018, la giovane sportiva è determinata ma non nasconde neanche l’agitazione: “L’ansia comincia a salire. Arrivare in aeroporto, venire intervistata, nel 2018 era diverso. Qui è tutto più grande”. Protagonista emergente della scherma italiana, é consapevole delle sue possibilità: “L’obiettivo é tornare con una medaglia al collo – ha aggiunto Favaretto – Nella gara a squadre siamo favorite e cariche. In quella individuale ho fiducia in me stessa, posso farcela”. In partenza tanti azzurri questa mattina da Fiumicino con un volo charter Ita Airways, alla vigilia della cerimonia d’apertura: Antilai Sandrini (breaking), gli schermidori Martina Favaretto, Francesca Palumbo, Alice Volpi (fioretto femminile), Guillaume Bianchi, Alessio Foconi, Filippo Macchi, Tommaso Marini (fioretto maschile), Michela Battiston, Martina Criscio, Chiara Mormile, Irene Vecchi (sciabola femminile), Davide Di Veroli e Gabriele Cimini (spada maschile), Assunta Scutto, Odette Giuffrida, Veronica Toniolo, Savita Russo, Kim Polling, Alice Bellandi, Asya Tavano, Andrea Carlino, Matteo Piras, Manuel Lombardo, Antonio Esposito, Christian Parlati e Gennaro Pirelli (judo) e il Settebello (pallanuoto) composto da Lorenzo Bruni, Francesco Condemi, Marco Del Lungo, Francesco Di Fulvio, Edoardo Di Somma, Gonzalo Echenique, Andrea Fondelli, Tommaso Gianazza, Matteo Iocchi Gratta, Gianmarco Nicosia, Vincenzo Renzuto Iodice, Alessandro Velotto e Nicholas Presciutti. Nel pomeriggio, invece, partiranno Vito Dell’Aquila, Simone Alessio ed Ilenia Elisabetta Matonti, qualificati per le gare olimpiche di taekwondo.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA