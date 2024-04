Parigi -100: Da Tamberi a Dell’Aquila, 218 già ai Giochi

agenzia

Team Italia a 109 donne e 109 uomini, ma crescerà

ROMA, 15 APR – L’obiettivo è quello di ripetere il traguardo delle quaranta medaglie raggiunto a Tokyo 2020, ma per farlo l’Italia dovrà fare il pieno di qualificati in vista di Parigi 2024. Sicuramente non ci sarà il calcio, con le nazionali maschile e femminile che hanno fallito la qualificazione olimpica. Ancora in corsa la pallavolo ed il basket. Da Gianmarco Tamberi a Vito dell’Aquila, da Gregorio Paltrinieri a Simona Quadarella, da Massimo Stano ad Antonella Palmisano, cresce intanto di giorno in giorno la pattuglia dei qualificati azzurri per i Giochi: l’ultimo ieri, Federico Nilo Maldini nel tiro a segno, Al momento, quando mancano 100 giorni al via di Parigi 2024, hanno staccato il pass 218 atleti, 109 donne e 109 uomini in 25 discipline. Ecco il dettaglio disciplina per disciplina: – Tiro a volo (7 carte olimpiche: 2 d Trap, 2 u Trap, 2 d Skeet, 1 u Skeet) – Ginnastica ritmica (7 carte olimpiche: 2 Concorso Generale Individuale, 5 Concorso Generale a squadre) – Tiro a segno (3 carte olimpiche: 1 u Carabina 10 m, 2 u Pistola 10 m) – Pentathlon moderno (3 pass individuali: Elena Micheli, Alice Sotero, Giorgio Malan) – Tuffi (8 carte olimpiche: 2 d Trampolino e Trampolino sincro, 2 u Trampolino e Trampolino sincro, 2 d Piattaforma, 2 u Piattaforma) – Pugilato (8 pass individuali: Salvatore Cavallaro – 80 kg, Giordana Sorrentino – 50 kg, Irma Testa – 57 kg, Aziz Abbes Mouhiidine – 92 kg, Diego Lenzi +92 kg, Sirine Charaabi – 54 kg, Angela Carini – 66 kg, Alessia Mesiano – 60 kg) – Tiro con l’arco (1 carta olimpica: 1 d individuale) – Surf (1 pass individuale: Leonardo Fioravanti) – Nuoto (15 pass individuali e 25 carte olimpiche: Gregorio Paltrinieri – 1500 sl e 800 sl, Alberto Razzetti – 200 misti, 400 misti e 200 farfalla, Thomas Ceccon – 100 dorso, Benedetta Pilato – 100 rana, Alessandro Miressi – 100 sl, Nicolò Martinenghi – 100 rana, Simona Quadarella – 1500 sl e 800 sl, Lorenzo Zazzeri – 50 sl, Leonardo Deplano – 50 sl, 100 sl e 4×100 sl, Manuel Frigo – 4×100 sl, Sara Franceschi – 400 misti, Lisa Angiolini – 100 rana, Sara Curtis – 50 sl, Alessandro Ragaini – 200 sl, Filippo Megli – 4×200 sl; 4×100 sl u, 4×100 sl d, 4×100 misti mista, 4×200 sl d, 4×200 sl u, 4×100 misti d, 4×100 misti u) – Arrampicata sportiva (1 pass individuale: Matteo Zurloni – Speed) – Vela (8 pass individuali per sei equipaggi e 2 carte olimpiche per due equipaggi: Chiara Benini Floriani – ILCA 6, Jana Germani e Giorgia Bertuzzi – 49er:FX, Ruggero Tita e Caterina Banti – Nacra 17 u/d, Marta Maggetti – iQFOiL d, Nicolò Renna – iQFOiL u, Lorenzo Brando Chiavarini – ILCA 7, Kite d, Kite u) – Atletica (6 pass individuali e 3 carte olimpiche: Gianmarco Tamberi – Salto in alto; Sofiia Yaremchuk e Giovanna Epis – Maratona; Massimo Stano, Antonella Palmisano ed Eleonora Giorgi – Marcia; 3 u – Maratona) – Canoa (2 carte olimpiche nella velocità: C2 500 u; 4 carte olimpiche nello slalom: C1 d, C1 u, K1 d, K1 u) – Canottaggio (13 carte olimpiche: Doppio PL u, Quattro di coppia u, Doppio u, Due senza u, Doppio d, Riserva Quattro di coppia u) – Sport Equestri (5 carte olimpiche: 3+1 riserva nel Completo a squadre, 1 nel Salto Ostacoli individuale) – Ginnastica artistica (10 carte olimpiche: 5 u Concorso Generale a squadre, 5 d Concorso Generale a squadre) – Ciclismo (7 carte olimpiche su strada: 3 u e 4 d) – Scherma (12 carte olimpiche d, 12 carte olimpiche u: fioretto femminile a squadre, spada maschile a squadre, fioretto maschile a squadre, spada femminile a squadre, sciabola femminile a squadre, sciabola maschile a squadre, riserve comprese) – Taekwondo (3 pass individuali: Ilenia Elisabetta Matonti – 49 kg, Vito Dell’Aquila – 58 kg, Simone Alessio – 80 kg) – Nuoto di fondo (3 carte olimpiche: 1 d 10 km, 2 u 10 km) – Nuoto artistico (9 pass individuali – Team e Duo: Linda Cerruti, Marta Iacoacci, Sofia Mastroianni, Enrica Piccoli, Susanna Pedotti, Lucrezia Ruggiero, Isotta Sportelli, Giulia Vernice, Francesca Zunino) – Pallanuoto (carte olimpiche per squadra maschile e squadra femminile: 26 unità, riserve comprese) – Judo (8 pass individuali: Assunta Scutto – 48 kg, Odette Giuffrida – 52 kg, Veronica Toniolo – 57 kg, Alice Bellandi -78 kg, Manuel Lombardo – 73 kg, Christian Parlati – 90 kg, Asya Tavano – +78 kg, Antonio Esposito – 81 kg) – Triathlon (4 carte olimpiche: staffetta mista, 2 u e 2 d) – Pesi (2 pass individuali: Sergio Massidda -61 kg, Antonino Pizzolato -89 kg)

