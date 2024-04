Parigi -100: Giochi tra guerre e grandeur, restano timori

agenzia

Paura attentati, Senna sporca ma cresce attesa: 'basta proteste'

di Tullio Giannotti (ANSA) – PARIGI, 15 APR – La Francia conta i giorni dall’inizio dell’Olimpiade 2024, cresce l’attesa per i Giochi che tornano dopo un secolo esatto a Parigi. Mercoledì scatta il -100 giorni, domani a Olimpia si accende la fiaccola di un’edizione ai tempi delle guerre con la quale la Francia di Emmanuel Macron vuole stupire il mondo, e intanto scema il brusio della protesta degli scontenti, dei parigini che da anni proclamano di voler snobbare l’evento e di voler lasciare la capitale dal 26 luglio all’11 agosto. Ci sono le preoccupazioni, tante, a cominciare dalla sicurezza con l’escalation di tensioni internazionali e una posizione della Francia sempre molto esposta, per finire con la Senna le cui analisi batteriologiche non fanno presagire nulla di buono sul piano della proclamata balneabilità. La temuta cerimonia di apertura con i suoi 150 barconi carichi di atleti e autorità che sfileranno nel cuore di Parigi continua a popolare gli incubi di organizzatori e governanti. Macron ha garantito oggi, all’inaugurazione del Grand Palais restaurato, per la sicurezza; ma anche ammesso ufficialmente che esistono un piano B e anche un piano C per la cerimonia d’apertura, al Trocadero o allo Stadio – KAMIKAZE, DRONI, CYBERATTACCHI: SARANNO GIOCHI BLINDATI. Con 2 guerre alle porte dell’Europa e una minaccia terroristica che costringe la Francia a mantenere al massimo livello il piano di prevenzione Vigipirate, il faraonico progetto di due ali di pubblico da 2 milioni di persone per la cerimonia di apertura si è ridotto a 300.000. Tutti saranno invitati, con identità passate al vaglio non solo dai servizi francesi ma da migliaia di esperti e agenti di diverse nazionalità ospiti. Non c’è spazio per l’errore, 800 candidature per lavorare alle Olimpiadi sono state respinte perché a rischio sicurezza, 15 erano addirittura schedati come radicalizzati. Sarà schierato un “esercito” di 34.000 fra poliziotti e gendarmi per ogni giornata dei Giochi, rafforzati da elementi delle forze di sicurezza straniere. Lo spazio aereo su Parigi e la regione Ile-de-France sarà chiuso per la durata della cerimonia, una misura soprattutto antidrone. E fervono i lavori per le contromisure ai cyberattacchi, una specialità russa: “Mosca ha sicuramente nel mirino i Giochi” ha ammesso Macron, ammettendo – per la prima volta un paio di settimane fa – l’esistenza di un piano B nel caso di rischio troppo elevato per la cerimonia inaugurale. Nella fascia “rossa”, quella superblindata che comprende tutta la Parigi attorno al fiume, durante i Giochi i residenti dovranno essere muniti di un badge con uno codice a barre per tornare a casa. – GARE DI NUOTO NELLA SENNA? PER ORA E’ TROPPO SPORCA. Altro tema di grande attualità, il fiume – che dovrebbe ospitare competizioni quali il nuoto in acque libere e il triathlon – è ancora sporco. Colpa delle piogge che hanno gonfiato la Senna, dicono in Comune, preoccupati per le cifre di una ONG che da settembre ad aprile ha effettuato 14 misurazioni. Il risultato è “allarmante”, dichiarano. Tanti dubbi sulla scommessa ambientalista della sindaca Hidalgo, che ha anche promesso di tuffarsi lei stessa (imitata da Macron) nei giorni precedenti l’inaugurazione dei Giochi. – I CANTIERI SONO PRONTI, IL FIORE ALL’OCCHIELLO DEL GRAND PALAIS. A -100 giorni dall’inizio dei Giochi, Emmanuel Macron ha inaugurato quello che la Francia considera l’esempio, il fiore all’occhiello dei suoi cantieri: il Grand Palais – fra gli Champs-Elysées e la Senna – che ha concluso il suo storico restauro ma, prima di riaprire con mostre ed eventi per i visitatori, ospiterà sotto la sua volta vetrata le gare di scherma e taekwondo sotto la Grande Navata. Si è arrivati perfettamente in tempo con l’arrivo della fiamma olimpica a Marsiglia l’8 maggio, dopo la consegna delle chiavi dei più importanti cantieri conclusi, ultimi in ordine di tempo il Villaggio Olimpico e il Centro Acquatico, entrambi a Saint-Denis. Il tutto, rivendica il Comitato organizzatore, nel pieno rispetto dei criteri ecologici e di sostenibilità nonché di quelli finanziari: limiti di spesa rispettati e 7 milioni di biglietti già venduti, praticamente il pieno di spettatori. – MILLE POLEMICHE, DALL’INNO ALLA CROCE CHE SCOMPARE. Ogni giorno porta la sua polemica, al Comitato organizzatore se ne sono fatti una ragione. Per cantare alla cerimonia inaugurale è stata scelta Aya Nakamura, maliana naturalizzata francese, contro la quale si è scagliata l’estrema destra, contestando che possa rappresentare la Francia. Macron l’ha “sdoganata” definitivamente: sarà lei a intonare “L’inno all’amore” di Edith Piaf. Altro momento delicato, durato soltanto qualche giorno, per la prima diffusione delle immagini del manifesto ufficiale. Nel quale, fra un mare all’orizzonte di Parigi e una Tour Eiffel volante, il disegnatore Ugo Gattoni ha proposto una cupola degli Invalides senza il crocifisso. – ‘BASTA DENIGRARE’, INSORGONO LA SINDACA HIDALGO E NOAH. Dopo mesi in cui i parigini si sono abbandonati alla loro pratica sportiva preferita, quella di “raler” (brontolare), l’esercito degli scettici sta perdendo terreno. Tanti saranno i parigini che non si faranno sorprendere in città dai disagi, approfittando così per subaffittare il proprio appartamento a peso d’oro. Ma in molti cresce la voglia di godersi un evento così raro: “Parigi 2024: e se sognassimo?” si chiede RMC Sport. “La Francia fa pubblicità masochista, chi oserà venire a Parigi?” rilancia Le Point. La sindaca Anne Hidalgo non usa mezzi termini: “parigini, non partite, non fate questa cavolata”. Ancora più duro l’ex campione di tennis Yannick Noah: “basta brontolare, tutto il mondo sarà a Parigi”.

